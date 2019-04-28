قيادي بالنظام السوداني السابق للأناضول: صحة البشير "مستقرة"

الخرطوم / الخليج 365
كشف مصدر مطلع للأناضول، الأحد، أن الحالة الصحية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير المتواجد بسجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم "مستقرة".
وقال المصدر وهو أحد قيادات النظام السابق الذي خرج مؤخرا من سجن كوبر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "البشير حاليا في حالة صحية مستقرة، بعد تعرضه لوعكة سابقة بسبب الحالة النفسية التي أصيب بها جراء شعوره أنه تعرض للخيانة".
وأضاف المصدر أن البشير "شكا من تعرض للخيانة والخذلان من ضباط كبار في الجيش والأمن والمخابرات".
وأشار المصدر إلى أن أسماء الضباط التي ذكرها البشير "هي حاليا خارج المشهد السياسي في البلاد".
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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