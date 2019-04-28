تشاووش أوغلو يتفقد المبنى الجديد للسفارة التركية في بغداد

بغداد/الخليج 365

تفقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، المبنى الجديد لسفارة بلاده، الذي شارف على الانتهاء، في بغداد.

وأطلع السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، وزير الخارجية على معلومات بشأن المبنى الذي سيفتتح قريبا.

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والتقى تشاووش أوغلو، الأحد، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ونظيره محمد علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والنواب التركمان العراقيين.

ومن المقرر أن يجري تشاووش أوغلو الذي وصل العراق في وقت سابق الأحد، لقاءات في البصرة وأربيل، عقب مباحثاته في بغداد.



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