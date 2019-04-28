12 فائدة لاتتوقعها لبذور البرتقال

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت دراسات علمية عن فوائد صحية كبيرة لبذور البرتقال وتأثيرات عظيمة على جسم الإنسان وعقله، فضلا عن المحتويات المفيدة للثمرة نفسها.

وبينت الدراسات وفقا لموقع “بولد سكاي” المعني بالشؤون الصحية أن البذور التي يلقيها الإنسان قبل تناول ثمرة البرتقال لها 12 فائدة مذهلة، كعلاج الهزال، وتقوية الجسم الضعيف وتعد منشطا طبيعيا يساعد فى التخلص من الكسل.

وأوضحت الدراسات أنه يمكن تناول تلك البذور بنقع مسحوقها مع لتر ماء مغلي، وتناوله محلى بالعسل، لكنها حذرت في الوقت ذاته من الإفراط في تناول البذور نظرا لما قد تسببه من مشاكل معوية، لافتة إلى أن أبرز فوائد تلك البذور كالتالي:

1- علاج الروماتيزم، فوضع بذور البرتقال في مقلاة ساخنة، وتحريكها ببطء دون قليها ثم سحقها جيداً، ووضع 3-5 جرامات من هذا المسحوق في الماء، وتناولها مرتين يومياً، يساعد في علاج تلك الآلام.

2- مشكلات الهضم، بذور البرتقال تحتوي على كمية كبيرة من الدهون الطبيعية، التي تدخل المعدة، وتخلص الإنسان من مشكلات الهضم، وتسهل عملية الإخراج.

3- نضارة البشرة، فبذر البرتقال يحافظ على نضارة البشرة، ويحميها من التجاعيد، لذا يمكنك طحنه، ووضعه في الماء، وغسل الوجه بالماء النقي، ثم استخدام الماء المحتوي على مسحوق بذر البرتقال على الوجه مرتين يومياً.

4- الوقاية من السرطان، نظرا لاحتوائها على كمية وفيرة من فيتامين C، تساعد بذور البرتقال في إزالة الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي للإنسان وتجعله عرضة للإصابة بالسرطان.

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5- زيادة الطاقة، فالبذور تساهم في زيادة مستويات الطاقة بالجسم وتخزينها بالخلايا أيضا، وذلك بفضل الأحماض المتوفرة بها، وبذلك تخلص من الكسل والهزال.

6- ضبط ضغط الدم، فالبذور لديها القدرة على ضبط مستويات ضغط الدم وذلك بفضل احتوائها على فيتامين B6.

7- تعزيز المناعة، ففيتامين C المتوفر بكثرة في بذور البرتقال يلعب إلى جانب مضادات الأكسدة دوراً فعالا في تعزيز مناعة الجسم وحمايته من الأمراض.

8- علاج الإمساك، فبذور البرتقال تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، ما يساعد في أداء الأمعاء لوظيفتها بسلاسة.

9- خفض الكوليسترول، فمادة الـ limonoids الكيميائية النباتية والمتوفرة في بذور البرتقال تساعد في الحد من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ.

10- تحسين الشعر، ففيتامين C ومادة البيوفلافونويد الموجودة في بذور البرتقال، تدعم صحة الشعر لأنها تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس.

11- تحسين النظر، فمركبات الكاروتين الموجودة في بذور البرتقال تساعد على تحسين مستوى النظر، كما أنها تساعد على منع الضمور البقعي.

12- ضبط السكر بالدم، فمحتوى الألياف في بذور البرتقال يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.