الارشيف / اخبار الخليج

التجارة تستدعي 3.3 ألف مركبة نيسان بسبب صوت المحرك

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
صحيفة الخليج الالكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد)، عن استدعاء 3.3 ألف مركبة نيسان “Urvan” موديل 2012 – 2018، بسبب صوت غير طبيعي يصدر من المحرك.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء لاحتمالية ظهور صوت غير طبيعي من مقصورة المحرك، وإضاءة مصباح التحذير أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى خطر صعوبة توجيه المركبة.

Advertisements

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من المركبات للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال موقع “استدعاء”، ومن ثم التواصل مع الشركة لاستبدال المولد الكهربائي وسير المحرك، وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تستدعي 3.3 ألف مركبة نيسان بسبب صوت المحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا