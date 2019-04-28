التجارة تستدعي 3.3 ألف مركبة نيسان بسبب صوت المحرك

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد)، عن استدعاء 3.3 ألف مركبة نيسان “Urvan” موديل 2012 – 2018، بسبب صوت غير طبيعي يصدر من المحرك.
وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء لاحتمالية ظهور صوت غير طبيعي من مقصورة المحرك، وإضاءة مصباح التحذير أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى خطر صعوبة توجيه المركبة.
ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من المركبات للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال موقع “استدعاء”، ومن ثم التواصل مع الشركة لاستبدال المولد الكهربائي وسير المحرك، وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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