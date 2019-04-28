إمارة_مكة تكشف حقيقة استثمار الأمير خالد الفيصل لأمواله في شركة تداول كُبرى

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، صحة ما تم تداوله عبر إحدى المدونات الإلكترونية حول استثمار الأمير خالد الفيصل لأمواله في شركة تداول كُبرى.
وأكّدت الإمارة، في بيان لها، أن الخبر الذي يحمل عنوان “كشف حقيقة أرباح مستشار الملك سلمان”، لا أساس له من الصحة، وأن الأمير خالد الفيصل لم يُدل بتصريح لأي موقع بهذا الخصوص.
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