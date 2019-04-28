حساب_المواطن يكشف آلية وموعد دراسة الأهلية دفعة يونيو

صحيفة الخليج الالكترونية

في الوقت الذي يترقب فيه الملايين إيداع دفعة شهر مايو من دعم حساب المواطن كشف البرنامج عن آلية وموعد دراسة الأهلية بالنسبة لدفعة شهر يونيو.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردا على سؤال حول موعد دراسة الأهلية بالقول : في حال تم تقديم الطلب بعد 10 أبريل، سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر يونيو وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق فسوف يشملك الدعم.

وكان حساب المواطن أكد أنه تقرر تقديم موعد إيداع دفعة شهر مايو إلى اليوم التاسع من الشهر المقبل وفقا للآلية المتبعة للإيداع.

وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب المواطن يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب المواطن ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس الموافق 10 مايو.

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وأعلن حساب المواطن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.