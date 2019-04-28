قوات_الاحتلال تعتقل أربعة مقدسيين

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: منير معمر عليان، ومحمود ناصر مصطفى، وأيوب أبو الحمص، ويونس عليان، وحولتهم لمركز “المسكوبية” غرب القدس المحتلة للتحقيق.

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