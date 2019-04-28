مؤشر #السوق_السعودي يغلق منخفضًا عند مستوى 9265.79 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 9.75 نقطة ليقفل عند مستوى 9265.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، سدافكو, والعربي، والأبحاث والتسويق، وأسمنت المدينة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مسك، وصدق، ووقت اللياقة، والبلاد، والأول فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.52% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي, والإنماء, وكيان السعودية، وسامبا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 13.17 نقطة ليقفل عند مستوى 3564.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 174 صفقة.