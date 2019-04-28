صحف الإمارات: قطر تتراجع.. وأردوغان يتوعد خصومه

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الصحف كشفت أن مباحثات المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير انتهت إلى التوافق على تشكيل مجلس سيادي مدني، بتمثيل عسكري

تصدّر سحب قطر إجراءات حظر بيع المنتجات الإماراتية، عناوين صحف الإمارات الصادرة اليوم الأحد، كما تناولت الصحف العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت عن قرار قطر بسحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع منتجات الإمارات في الأسواق القطرية، وخلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، أول من أمس، للنظر في طلب الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات، أعلنت قطر أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها.

يتعلق ذلك بسحب المنتجات، وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات. وتحت عنوان "تمويلات قطرية مشبوهة لمؤسسات تعليمية في ألمانيا" أبرزت صحيفة "الخليج" ما كشفت عنه صحيفة بيلد الألمانية، أن مؤسسة قطر الخيرية المدعومة ماليا من نظام الحمدين الإرهابي في الدوحة، قدمت تمويلات مشبوهة

يتعلق ذلك بسحب المنتجات، وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات.

وتحت عنوان "تمويلات قطرية مشبوهة لمؤسسات تعليمية في ألمانيا" أبرزت صحيفة "الخليج" ما كشفت عنه صحيفة بيلد الألمانية، أن مؤسسة قطر الخيرية المدعومة ماليا من نظام الحمدين الإرهابي في الدوحة، قدمت تمويلات مشبوهة لمؤسسات تعليمية وثقافية في برلين، بينما صدر قرار الأسبوع الماضي بإيقاف المشروعات الممولة من قطر في سويسرا. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن "قطر فاونديشن" المرتبطة مباشرة بحكومة الدوحة قدمت منذ الأول من نوفمبر الماضي، تمويلات مشبوهة لـ6 مشاريع تعليمية وثقافية في ألمانيا.

وبالانتقال إلى الشأن الليبي وتحت عنوان "الجيش الليبي يشن غارات على مواقع للميليشيات جنوب طرابلس" ذكرت صحيفة الاتحاد أن قوات الجيش الليبي قصفت مواقع ميليشيات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس. وأكد مصدر أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي، شن غارات جوية على معسكرات الميليشيات جنوب طرابلس، وقصف "معسكر القعقاع" بمنطقة الفلاح، الذي تسيطر عليه كتائب من مدينة مصراتة، ويحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة. Advertisements وأفادت "الخليج" أن النائب العام الليبي أمر بحجز سفينة إيرانية محملة بالأسلحة في ميناء مصراتة، بينما نفت مصادر الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ما نشرته صفحة على موقع "فيسبوك" منسوبة للجيش، عن وجود مفاوضات في تونس بشأن تسليم العاصمة طرابلس لقوات الجيش من دون قتال. وتحت عنوان "أردوغان يتوعد خصومه داخل حزبه"، كشفت صحيفة "البيان" عن تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بمواجهة الخصوم داخل حزبه بعدما تكبد خسائر صادمة في الانتخابات المحلية في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول. وحتى الآن يلقي أردوغان وأنصاره باللائمة في خسارتهم على تزويرٍ في الانتخابات ارتكبته جماعات غير محددة، وقدموا سلسلة من الطعون القانونية على النتائج.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في أثناء تجمع لحزب العدالة والتنمية: "بينما نقاتل في الخارج ينبغي أن أقول إن هناك أشخاصا يسيئون لنا في الداخل أيضا". وأضاف: "جميع المعلومات تصل إلينا، ما يحدث في كل إقليم وكل منطقة. من أجل مستقبل هذه المنظمة سنحاسبهم، ولن نتحمل تبعات أفعالهم"، ولم يذكر أردوغان الخطوات التي سيتخذها. وعن الأوضاع في السودان ذكرت "الخليج" أن مصادر مطلعة أكدت أن مباحثات المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، انتهت إلى التوافق على تشكيل مجلس سيادي مدني، بتمثيل عسكري، بينما أعلن الصادق المهدي، زعيم "حزب الأمة القومي" المعارض، تأييده تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، ورموز نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا باستمرار الاعتصام.

وانتظمت، أمس، اجتماعات نوعية مشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في القصر الجمهوري، للتشاور حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية، بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.



وتحت عنوان "الانتقالي السوداني: الإمارات والسعودية الأقرب إلينا"، أوضحت الصحيفة أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، عد أن "السعودية والإمارات هما الأقرب، وعلاقتنا بهما ستسير نحو الأفضل"، مؤكدا أن هذا ليس إطراءً. وشكر البرهان السعودية والإمارات على "مد يد العون إلى السودان"، مشيرا إلى أن وقفتهما كان لها تأثير كبير في هذه المرحلة، كما امتدح دور مصر الداعم للسودان وتعاون الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس، كما تقدم بالشكر للاتحاد الإفريقي على تعاونه.

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