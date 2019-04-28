انت الان تتابع حميدتي يرد على المشككين في اعتقال البشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

طالب نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، كل من يزعم بأن اعتقال الرئيس السابق عمر البشير مسرحية، بالذهاب لسجن كوبر للتأكد بأم أعينهم من حبسه هناك. من ناحية أخرى، كشفت صحيفة سودانية، أول من أمس الجمعة، عن أن أسباب أمنية مهمة، حالت دون التأكيد على مكان البشير بالتحديد، وما إذا كان يقبع في زنزانة بسجن كوبر، أو في مكان آخر غير معلوم. وطالب محتجون في ساحات الاعتصام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر صورة للبشير لإزالة اللبس عن مكان وجوده، وقطع الطريق أمام التخمينات.

وقالت صحيفة «الراكوبة» على موقعها الإلكتروني، إن عدم إظهار صورة للبشير، وتحديد مكانه، يعود لأسباب أمنية، بسبب التظاهرات الغاضبة والمستمرة، مضيفة: «قد تحمل الجماهير للتوجه إلى مكان حبسه وإحداث فوضى لا يمكن السيطرة عليها». ولفتت إلى أن البشير كان يحظى بسلطة واسعة، وبأنصار كثر،