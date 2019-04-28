صاروخ بحري يتيح لروسيا السيطرة على العالم.. هذه قدراته

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تعتبر الأسلحة البحرية الروسية من أهم القدرات التي تميز الجيش الروسي عن غيره من الجيوش، لذلك تسابق موسكو الزمن في تطوير قدراتها البحرية.

ووفق تقارير إعلامية، فإن صحف ألمانية أعربت عن إعجابها بغواصة روسية جديدة، "بلغورود" التي انتهت روسيا من صنعها مؤخرا وصفت بالعملاق الغواص الذي يقوم بمهامه في الخفاء.

وتتميز تلك الغواصة بحملها سلاح يوم القيامة طوربيد بوسيدون، وهي آلة عبارة عن غواصة روبوتية خالية من طاقم بشري تعمل بالطاقة النووية، وبإمكانها بحسب طولها الذي يبلغ طولها 19 مترا ويقدّر عرضها بـ2 متر تقريبا أن تعبر أي محيط.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يمتلك قدرات خارقة تجعله ثاني أقوى جيش في العالم، بحسب تنصيف أمريكي، لكنه يحتل المرتبة الأولى كأضخم قوة دبابات في العالم، إضافة إلى امتلاك 7 آلاف قنبلة نووية و4 آلاف طائرة حربية.

ويصلح للخدمة العسكرية في روسيا 47 مليون شخص، بينما يصل عدد جنود الجيش الروسي 3.5 مليون فرد، بينهم 2.5 مليون جندي في قوات الاحتياط، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

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ووفق تقارير عسكرية، يتكون سلاح الجو الروسي من 3914 طائرة حربية من أنواع مختلفة تشمل 818 مقاتلة، و1416 طائرة هجومية، إضافة إلى 1524 طائرة نقل عسكري، و414 طائرة تدريب، بينما يصل عدد المروحيات إلى 1451 مروحية، بينها 511 مروحية هجومية.

كما يمتلك الجيش الروسي أيضا، أكثر من 47 ألف مركبة برية، بينها 20300 دبابة في مقدمتها دبابة "أرماتا" ذات القدرات الخارقة، و27400 مدرعة، إضافة إلى 5970 مدفعا ذاتي الحركة، و4466 مدفعا ميدانيا، وأكثر من 3800 راجمة صواريخ.

ورغم قدرة روسيا على الوصول إلى غالبية المناطق الجغرافية في العالم عن طريق البر، إلا أن أسطولها، الذي يتكون من 352 قطعة بحرية يمتلك قوة غواصات ضاربة يمكن لأي منها إحراق أي دولة بصواريخها النووية، التي يمكن إطلاقها في وقت قياسي من أي مكان في العالم، في حالة الحرب كما الحال مع الغواصة "بوسيدون" النووية الخارقة.