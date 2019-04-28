دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تمكنت منصة “ساري” وبالتزامن مع احتفالها بالعام الأول على الإطلاق من إغلاق أولى جولاتها الاستثمارية بتقييم بلغ قيمته 10 ملايين ريال سعودي، لتبدأ المنصة المهتمة برقمنة سوق الجملة والسلع الاستهلاكية مرحلة جديدة من التوسيع جغرافيًا في أنحاء المملكة.

وتهدف المنصة إلى تحويل سوق الجملة للعالم الرقمي لتصبح السلع الاستهلاكية المخفضة أقرب لأصحاب الأعمال الناشئة وكذلك أرباب البيوت الذين يرغبون بالحصول على حلول اقتصادية بأقل جهد ممكن.

ونشرت ساري في بيانها تعقيبًا على هذه الخطوة: “هذا الاستثمار سيساعد مؤسسي المشروع محمد الدوسري وخالد الصيعري على قيادة فريق “ساري” للتوسع جغرافيًا والاستمرار في تطوير منتج يعزز سلوك الشراء الاقتصادي ويدعم رؤية المملكة 2030 في تكوين مجتمع صحي ماليًا.”

ويعتبر مشروع منصة ساري أحد مخرجات برنامج انسباير يو “منصة الأعمال التابعة لشركة الاتصالات السعودية STC”، وقد تم احتضانه لدى حاضنة بادر في الدمام، وسبق له الحصول على جائزة “عقال” كأفضل مشروع ريادي في المنطقة الشرقية.

التدوينة منصة ساري تغلق أولى جولاتها الاستثمارية بتقييم 10 ملايين ريال ظهرت أولاً على عالم التقنية.