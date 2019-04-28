وأفاد أصحاب محلات سوق السراي، إن العمل جار لإكمال تأهيل جميع أسواق باب السراي، ومن المؤمل افتتاحها قريباً. يشار إلى أن سوق "باب السراي" الشهير في الموصل والمختص ببيع الاقمشة، قد تعرض للتدمير خلال عمليات تحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... عودة الحياة إلى أشهر أسواق الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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