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وبحسب "وكالة "سانا"، فقد جددت المجموعات الإرهابية اليوم الأحد خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالقذائف الصاروخية على منطقة السقيلبية بريف حماة الشمالي.
© Sputnik . Morad Saeed
واقتصرت الأضرار على الماديات في بعض منازل المواطنين وممتلكاتهم دون وقوع إصابات بين المدنيين.
وكانت مجموعات مسلحة، استهدفت أمس السبت، منطقة مصياف في ريف حماة بالقذائف الصاروخية انطلاقا من المنطقة "المنزوعة السلاح"، مما أدى لإصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.
وبحسب "سانا"، فقد أصيب مدني بجروح بعد أن اعتدت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط مدينة مصياف بريف حماة الشمالي.
من جهته واصل الجيش السوري قصفه لمواقع التنظيمات المسلحة التي تخرق اتفاق خفض التصعيد، في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي وذلك رداً على الخروقات.
وأفادت "سانا"، أن وحدات من الجيش قصفت تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات التحالفة معه على أطراف قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.
ودمرت وحدات من الجيش السوري مواقع لتنظيم "جبهة النصرة" في قرية الصهرية بمحيط جبل شحشبو.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مصياف... المسلحون يستهدفون السقيلبية بالقذائف والجيش السوري يرد بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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