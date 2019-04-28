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قيادي معارض بالسودان يلمح لإمكانية التوصل اليوم لاتفاق نهائي

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© REUTERS / STRINGER

الخرطوم — سبوتنيك. وقال عثمان، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "لم يصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لاتفاق حول إنشاء المجلس السيادي في المفاوضات التي جرت بينهما مساء أمس السبت"، معربا عن " تفاؤله لإمكانية التوصل اليوم لعدد أعضاء والتمثيل المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري".

وأضاف عثمان، أن قوى إعلان الحرية والتغيير طرح أن" يكون عدد الأعضاء المدنيين بالمجلس السيادي بعدد 10 أعضاء، بينما يطرح المجلس العسكري أن يكون عدد العسكريين في المجلس السيادي 7 من جنرالات الجيش، فيما يحتل المدنيين، عدد 3 أعضاء فقط".

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