انطلاق فعاليات "الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي"

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، فعاليات "الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي 2019"، تحت شعار "الأمة بشبابها".

ونظم حفل الانطلاق وزارة الثقافة والرياضة القطرية، بالتعاون مع منتدى التعاون الإسلامي للشباب (ترأسه تركيا)، وبإشراف مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية.

وحضر الحفل رئيس الوزراء القطري، عبدالله آل ثاني، ورئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب، طه أيهان (تركي)، وعدد من الوزراء ورؤساء بعثات دبلوماسية بالدوحة، وممثلي شباب الدول الإسلامية.

وفي كلمته، قال "أيهان" إن "اختيار الدوحة عاصمة للشباب الإسلامي فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والممارسات بين الشباب".

وتابع رئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب، "بالرغم من التحديات التي تواجهها الجغرافيا الإسلامية، يجب أن يحتفظ الشباب بفكر نقدي مليء بالتفائل والعمق".

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وشهد الحفل تسليماً رمزياً لمفتاح "الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي" إلى الشباب، من قبل رئيس الوزراء القطري، في أجواء احتفالية رمزية، عبرت عن الدور الريادي للشباب في تنظيم الفعاليات طوال عام 2019..

ويستمر المفتاح في الدوحة طوال العام، ليُختتم بتسليمه إلى ممثلي الشباب في الدولة المستضيفة لفعاليات عاصمة الشباب الإسلامي عام 2020.

وكانت قطر تسلمت رسمياً من العاصمة الفلسطينية القدس مفتاح "عاصمة الشباب الإسلامي 2019"، وذلك في حفل شهدته العاصمة التركية أنقرة، في 11 مارس/آذار الماضي.

ويتم سنوياً اختيار عاصمة للشباب الإسلامي، بهدف تعزيز الحوار والتقارب بين الشباب من مختلف الدول الإسلامية، ويشمل ذلك مجموعة من النشاطات والفعاليات.

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