تشاووش أوغلو يلتقي رئيس البرلمان العراقي ببغداد

بغداد/ الخليج 365

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد.

وعقب اللقاء المغلق، قال تشاووش أوغلو، في تغريدة على تويتر:" مستعدون لتبادل خبراتنا في موضوع إدارة المياه مع العراق، وعلاقتنا ستزداد متانة بفضل برلمانينا".

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وسبق أن التقى تشاووش أوغلو، الأحد، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ونظيره محمد علي الحكيم، والنواب التركمان العراقيين.

ومن المقرر أن يجري تشاووش أوغلو الذي وصل العراق في وقت سابق الأحد، لقاءات في البصرة وأربيل، عقب مباحثاته في بغداد.



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