تشاووش أوغلو يلتقي النواب التركمان ببغداد

بغداد/ الخليج 365

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، النواب التركمان العراقيين، في العاصمة بغداد.

وجرى اللقاء المغلق، مع البرلمانيين التركمان، في أحد فنادق العاصمة.

ومن المنتظر أن يلتقي تشاووش أوغلو في إطار زيارته إلى بغداد، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

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وسبق أن التقى تشاووش أوغلو، الأحد، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ونظيره محمد علي الحكيم.

ومن المقرر أن يجري تشاووش أوغلو الذي وصل العراق في وقت سابق الأحد، لقاءات في البصرة وأربيل، عقب مباحثاته في بغداد.





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