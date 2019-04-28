وفاة وإصابة 5طلاب إثر تصادم مروع في بارق

صحيفة الخليج الالكترونية

أسفر حادث تصادم مروع، عن وفاة طالبين وإصابة ثلاثة آخرين من طلاب مدرسة صهيب بن سنان بصعبان بمحافظة بارق.

وكانت غرف العمليات في الدوريات الأمنية والمرور والهلال الأحمر والدفاع المدني ببارق تلقت صباح اليوم، بلاغاً عن وقوع حادثة مرورية على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ببارق (طريق صعبان)، يفيد بتصادم مركبتين يستقلهما طلاب من مدرسة صهيب بن سنان بصعبان، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة ثلاثة تم نقلهم لمستشفى المجاردة عن طريق إسعاف الهلال الأحمر.

وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل منصور آل شريم ومدير مكتب التعليم ببارق علي أحمد تعازيهما لأسر وذوي الطالبين المتوفيين ودعواتهما لذوي الطلاب المصابين، ولمنسوبي مدرسة صهيب بن سنان، سائلين الله للمتوفيين المغفرة والرحمة، وللمصابين الشفاء العاجل.