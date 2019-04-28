مجلس ادارة نادي ضمك يزور مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط

ابها ‏انطلاقاً من دور نادي ضمك الرياضي بخميس مشيط تجاه المجتمع قام اعضاء مجلس إدارته ومنسوبيه صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣-٨-١٤٤٠ بزيارة مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بمحافظة خميس مشيط وقد كان في مقدمة مستقبليهم مدير المستشفى سعادة العميد الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي الذي رحب بهم اجمل ترحيب مثمناً لهم بادرتهم الطيبه والغير مستغربه على ابناء هذا الوطن وبعد ذلك قدم رئيس مجلس الادارة الاستاذ ⁦صالح ⁩ بن عبدالوهاب ابونخاع درع تكريم وتذكاري لسعادته وايضاً درع لمسؤل العلاقات العامة بالمستشفى الاستاذ سعد بن مبارك الشهراني نظير مايقدمونه لجنودنا البواسل ولقوات التحالف وتسهيل اجراءات زيارة منسوبي النادي للمستشفى ‏وبعد الاستقبال تشرفوا جميعاً بزيارة مصابي ⁧‫الحدالجنوبي‬⁩ سواء من جنودنا البواسل او من قوات التحالف الشقيقة وقدموا لهم الورود والهدايا والدروع التذكاريه شاكرين لهم تضحياتهم الجليله وداعين الله ان يجمع لهم بين الأجر والعافيه وأن ينصرهم الله بنصره ‏وفي نهاية الزيارة قاموا بحملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل حماهم الله وأعادهم الى ديارهم سالمين غانمين متوشحين بوشاح العز والنصر. Advertisements

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