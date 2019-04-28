شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة عن «مافيا تهريب الأدوية» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت مصلحة الجمارك أن المفتشين ضبطوا يوميا ما يقارب 4800 عبوة دواء خلال الربع الأول لعام 2019، حاول البعض إدخالها عبر المنافذ إلى المملكة، وهي مخالفة لأنظمة هيئة الغذاء والدواء.

وأوضح المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك علي الجعفري أن الجمارك صادرت خلال الربع الأول لعام 2019 (430914) عبوة دواء مخالفة لقواعد هيئة الغذاء والدواء عبر المنافذ بمعدل 4800 عبوة يوميا، تزن 22 ألف كجم»، مشيرا إلى أن الجمارك تملك صلاحية منع دخول العقاقير المخالفة للمملكة، بحسب “الوطن”.

من جانبه، قال مستشار الإعلام الصحي الصيدلي صبحي الحداد، إن أي مستحضر دوائي لابد أن يتم الموافقة عليه وتسجيله وتسعيره في هيئة الغذاء والدواء، لكي تتم الموافقة على دخوله من منافذ المملكة المختلفة براً وبحراً وجواً، وأي دواء غير مسجل أو مصرح به لا يسمح بدخوله، ويتم حجزه، ومن ثم إعادة تصديره لمصدره».

وأوضح أن أبرز الأمثلة على العقاقير المخالفة هي: الحبوب والكريمات والمقويات الجنسية وحبوب الإجهاض والأعشاب والمستحضرات غير المسجلة في هيئة الغذاء والدواء.

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وبين “الحداد” أن الأدوية المخالفة هي الأدوية المخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد، وتكون غير مسجلة في هيئة الغذاء والدواء أو قد تكون تالفة أو فاسدة بسبب عدم حفظها في ظروف مناسبة أثناء النقل وتعرضها لدرجات حرارة عالية، وأيضا تكون غير مطابقة شكلاً ومضمونًا كاختلاف العلبة أو النشرة أو عدم وجود سعر عليها أو نقص أي بيانات عما هو مسجل في الهيئة.

رقابة وتشديد

وشدد مستشار الإعلام الصحي أن هناك عقاقير خاضعة للرقابة كالأدوية النفسية، ويحاول البعض جلبها من غير وكلائها، وأيضا مستحضرات طبية متنوعة تحمل ادعاءات طبية مخالفة لما هو متعارف عليه علميا وطبيا، وهذه العقاقير يحاولون إدخالها عبر المنافذ بشكل مخالف لعدة أسباب أبرزها الاستعجال في طرحها للأسواق بغرض الكسب السريع وتحقيق الأرباح أو جهلا بالأنظمة والقوانين أو تجاهلا لها».

كفاءة الأدوية

قال مالك صيدليات في المملكة الدكتور علي النغموش، إن «الأدوية المخالفة تدخل عبر المنافذ لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي زيادة الربحية، وتجنب دفع رسوم تسجيل الأدوية في هيئة الغذاء والدواء، وعدم كفاءة هذه الأدوية».