شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يخمد حريقاً بمحل أدوات منزلية في المخواة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة، من السيطرة على حريق شب في محل للمواد المنزلية، ونتج عنه إصابة شخص باختناق بسيط. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخمد مدني المخواة حريقاً اندلع في محل أدوات منزلية ، نتج عنه إصابة شخص باختناق بسيط نُقل للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر”. Advertisements

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