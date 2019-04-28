انت الان تتابع بعد مشاجرة المستشار المصري.. معلومات عن شيعة البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الشيعة في البحرين يشكلون نسبة تتجاوز الـ62% من سكان هذه الدولة ويقطن معظمهم القرى والمناطق الريفية، ويتبعون مرجعيات في الخارج ويوجد الشيعة في جميع المحافظات

على مدار العقود تشهد البحرين قدرًا هائلا من الاحتقان الطائفي بين السنة والشيعة حيث تعتبر الطائفة الشيعية أنهم السكان الأصليون في تلك الجزيرة الصغيرة ذات الموقع الاستراتيجي. تسببت واقعة سب مواطن مصري يعمل مستشارا قانونيا لدى رئيس غرفة التجارة والصناعة في البحرين، للشيعة، في نشوب أزمة كبيرة دفعت وزير الخارجية خالد بن أحمد للتدخل، حيث قام المواطن المصري خلال حضوره اجتماعا للجمعية العمومية، بتبادل السباب مع عدد من الأعضاء واتهم أحدهم بالعمالة والحصول على تمويل من إيران لكونه من الطائفة الشيعية.

وتحولت المعركة الكلامية إلى تشابك بالأيدي، وتم إلقاء القبض عليه بتهمة "سب الشيعة". تلك الواقعة دفعت وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للتدخل شخصيا، وسارع بكتابة تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا، اللهم

وتحولت المعركة الكلامية إلى تشابك بالأيدي، وتم إلقاء القبض عليه بتهمة "سب الشيعة". تلك الواقعة دفعت وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للتدخل شخصيا، وسارع بكتابة تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا، اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين". اقرأ أيضا: حبس وإقالة مستشار مصري في البحرين بعد مشاجرة مع تجار السفيرة سها الفار سفيرة مصر في دولة البحرين، علقت على تلك الواقعة وقالت إن القضية قيد التحقيقات، وإن ما حدث "تصرف فردي". مضيفة أن الشخص المتهم بسب الشيعة يعمل محاميًا، ولديه محامون يدافعون عنه. وأوضحت أن السفارة عرضت عليه كل الخدمات التي تتوافق مع دورها. اقرأ أيضا: تصل لـ5 سنوات.. السجن ينتظر مستشار مصري في البحرين وأمرت نيابة البحرين أمس الجمعة، بحبس المستشار القانوني المصري، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية. وبعد تلك الواقعة نستعرض خلال السطور التالية كل ما يتعلق بشيعة البحرين:

يشكل الشيعة من سكان البحرين نسبة تتجاوز الـ62% ويقطن معظمهم القرى والمناطق الريفية، ويتبعون مرجعيات في الخارج. ويبلغ عدد سكان مملكة البحرين ما يقرب من 13000 وفق تقديرات يوليو 2014، ويشمل ذلك عدد الوافدين، ويستوطن غالبية السكان مدينتي المنامة والمحرق. الإسلام هو الدين الرسمي للمملكة حيث يشكل المسلمون غالبية السكان في المملكة فبحسب إحصاء 2001 يشكل المسلمون 81.2% من إجمالي السكان بينما يبلغ عدد المسيحيين 9% وباقي السكان (9.8%) من الهندوس أو اليهود، أو السيخ، أو البهائيين. حالة من الصراع تشهدها هذه الدولة بين الشيعة والنظام الحاكم لكون من يحكمون البلاد ينتمون للسنة رغم انتمائهم للأقلية، إذ يعد الشيعة أنهم السكان الأصليون وأن السنة مجنسون. Advertisements وينقسم الشيعة في البحرين لقسمين: - الشيعة العرب (البحارنة) ويشكلون 85% من شيعة البحرين. - الشيعة من ذوي الأصول الفارسية (العجم) ويشكلون 15% من شيعة البحرين. وحول أماكن وجودهم داخل البحرين، يوجد الشيعة في جميع المحافظات ويشكلون الأغلبية الساحقة في المحافظة الشمالية والوسطى والعاصمة ويشكلون أيضا نحو نصف السكان في محافظة المحرق ويقل عددهم في المحافظة الجنوبية ويتوزعون على النحو التالي: محافظة العاصمة: يوجدون في أكثر مناطق مدينة المنامة ويوجدون أيضا في البرهامة، والصالحية، والزنج، والبلاد القديم، وسنابس، وكرباباد، والنبيه صالح. محافظة المحرق: يوجدون في بعض أحياء المحرق، كما يوجدون في منطقة سماهيج، والدير، وعراد، ويوجد منهم قلة في منطقة البسيتين. المحافظة الشمالية: تحتوي المحافظة الشمالية على غالبية مناطق البحرين، ويوجد فيها الشيعة في كل مناطقها سوى قرية البديع. المحافظة الوسطى: تكثر في هذه المحافظة القرى الشيعية البحرينية ويوجد الشيعة في كل أنحاء هذه المنطقة سوى منطقة بو كوارة.

وطالب شيعة البحرين بالمشاركة في تحديد مصيرهم عبر مظاهرات عديدة ضد حكومة آل خليفة. اقرأ أيضا: صفع أحدهم.. أزمة طائفية بالبحرين بسبب مستشار مصري والشيعة في البحرين لهم مجالس عزاء على أهل البيت، كما يحتفلون بمواليد أئمة أهل البيت ويقيمون الولائم والأفراح وإنشاد القصائد في هذه المناسبات. وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إحدى الجمعيات السياسية الإسلامية الشيعية في البحرين، وتأسست عام 2001 من قبل نحو 100 عالم شيع، وتعمل على هدفين هما: معارضة الحكومة الحالية في البحرين وتغيير هيكل المجتمع على أساس العدد.

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