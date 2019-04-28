انت الان تتابع "كواليتي نت" تفوز برخصة تقديم خدمات الانترنت والاتصالات في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التنفيذي في الشركة محمد نزار النصف

أعلنت شركة " كواليتي نت " ، المزود الأول لخدمات الانترنت وخدمات الاتصالات المعلوماتية في الكويت عن فوزها بمزايدة رخصة تقديم خدمات الإنترنت والإتصالات المعلوماتية والستلايت في العراق، لتكون أول مزود خدمات اتصالات معلوماتية كويتي يفوز بترخيص الخدمة بعد منافسة قوية مع عدد من الشركات العراقية والعالمية.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي في الشركة محمد نزار النصف قائلاً : "إنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن تفوز "كواليتي نت" برخصة تقديم خدمات الإنترنت والإتصالات المعلوماتية في جمهورية العراق ، باعتبارها أول مزود خدمات اتصالات كويتي ينافس على تقديم هذه الخدمات في كافة أنحاء العراق شمالا وجنوبا"، ويمنحها رخصة البوابة الجنوبية للعراق في الربط مع الكويت ويعطي الشركة قيمة مضافة من ناحية التوسع.

وأضاف النصف أن الفوز بهذه الرخصة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة "كواليتي نت" للتوسع الإقليمي والعالمي وجاء بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق العراقي وتقدير حجم الاستثمارات ودراسات الجدوى الخاصة بإنشاء البنية التحتية،

وأوضح النصف أنه بموجب هذا الترخيص يحق لشركة "كواليتي نت" تقديم كافة خدمات الإتصالات المعلوماتية من خدمات ربط وشبكات وإنترنت لقطاعي المؤسسات والإفراد. مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لدولة الكويت في شمال الخليج العربي كان عاملاً أساسياً لتحفيز الشركة لدخول السوق العراقية فضلا عن أنه سيساهم في تعزيز قوة المسارات البديلة الداعمة للخدمات المقدمة في دولة الكويت أيضا، الأمر الذي ينعكس ايجابا على قوة اتصال الشبكة عبر المسار الشمالي القادم من العراق . لتدعم البوابة الجنوبية (صفوان / الزبير ) للعراق.

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وأشار النصف إلى أن شركة كواليتي نت تعتبر من أوائل الشركات المستثمرة والعاملة في إعادة اعمار العراق بناء على رؤى ثاقبة مفعمة بالحماس والتفاؤل للمساهمة في عمليات الإعمار ، موضحاً أنه وبعد منح الشركة الرخصة الرسمية من وزارة الإتصالات العراقية وهيئة الإعلام والإتصالات ستقوم الشركة رسميا بتقديم خدمات الإنترنت وكافة خدمات الإتصالات المعلوماتية وكذلك خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

وأفاد بأن خبراء " كواليتي نت" يعملون حالياً على بناء شبكات الربط والبنية التحيتة لتوفير خدماتنا لقاعدة عملائنا في كافة أنحاء العراق و تزويد الشبكات بأجهزة الربط Point of Present من خلال شركة " كواليتي نت العراق " التي تم تأسيسها رسمياً لهذا الغرض .

واختتم النصف تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير للحكومة العراقية والجهات المعنية كافة على إتاحة الفرصة للشركات الكويتية للتنافس على تقديم الخدمات في جمهورية العراق والثقة في إمكانيات شركة كواليتي نت ، وبذلك ترفع "كواليتي نت" مؤشر الإستعداد للدرجة القصوى لإتمام أعمال الربط وإنشاء الشبكات في أسرع وقت ،لتوفر خدماتها للقطاعات الحكومية والنفطية والبنكية والشركات في العراق .