كوريا الجنوبية تشهد تدريبات بحرية متعددة الجنسيات الأسبوع الجاري

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بدء التدريبات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المكونة من 10 أعضاء بالإضافة إلى دول أخرى شريكة لمناورة بحرية مشتركة في مدينة بوسان الساحلية التي تقع جنوب سول خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن تجرى التدريبات المكونة من جزئين والتي تهدف لمكافحة الجريمة البحرية بما في ذلك المعاملات غير المشروعة للأسلحة والمواد المحظورة الأخرى، في بوسان خلال الفترة ما بين يومي الإثنين والخميس وفي سنغافورة في الفترة ما بين يومي 9 إلى 13 مايو المقبل.

وتشارك في التدريبات 18 دولة عضوا في فريق الخبراء المعني بالأمن البحري التابع لاجتماع وزراء دفاع الآسيان والذي يعد آلية للحوار الدفاعي المشترك بين الآسيان ودول أخرى من ضمنها الولايات المتحدة.

وذكرت البحرية الكورية الجنوبية، إن 12 دولة سترسل 16 سفينة حربية و6 طائرات للمشاركة في التدريبات، في حين أن 6 دول أخرى سترسل فقط عناصر من القوات العسكرية.

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ومن المقرر أن ترسل البحرية الكورية الجنوبية في الجزء الأول من التدريب المدمرة "وانج-كون" والتي تزن 4400 طن والفرقاطة "جيون-بوك" التي يبلغ وزنها 2500طن وسفينة الإنزال "تشون-جابونج" التي تزن 4900 طن، واثنتان من طائرات "يو إتش-60" وطائرة هليكوبتر واحدة من طراز لينكس.

كما ستقود البحرية الكورية الجزء الأول من التدريبات، حيث تخطط القوات البحرية من بروناي والصين والهند وماليزيا والفلبين وسنغافورة والولايات المتحدة المشاركة في التدريب على تنفيذ عملية إنقاذ سفن اختطفتها جماعات مسلحة بالإضافة إلى التدرب على القيام بعمليات أمنية بحرية أخرى.

ومن المقرر أيضًا أن تتولى القوات البحرية في سنغافورة قيادة الجزء الثاني من التدريبات، وسينضم لها قوات من أستراليا واليابان وتايلاند وفيتنام ودول أخرى، للتدرب على إيقاف وتفتيش السفن المشتبه في حملها مواد محظورة.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية وسنغافورة يعملان كرئيسين مشتركين لفريق الخبراء المعني بالأمن البحري التابع لاجتماع وزراء دفاع الآسيان للفترة من 2017 إلى 2020.