لوأد التظاهرات.. موجة اعتقالات إيرانية في صفوف القيادات العمالية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وسط الضغوط الخارجية التي تتعرض لها، تحاول إيران إحكام قبضتها على الأوضاع الداخلية، ووأد أي حركة احتجاجية داخلية.

وشهدت طهران في الفترة الأخيرة عشرات التظاهرات في مدن مختلفة، تطالب بتحسين أوضاع المعيشة، بجانب بعض الإصلاحات السياسية.

وقبل يومين من موعد الاحتفال، قالت منظمات حقوقية إيرانية، اليوم الأحد أن السلطات الأمنية اعتقلت 12 شخصًا من القيادات العمالية في مدينة "كرج" غرب العاصمة طهران، لمنهم من الاحتفال بعيد العمال، والذي يصادف يوم الأربعاء المقبل.

اعتقالات عمالية

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية إنها ”تعرفت على أربعة أشخاص من المعتقلين“.

ويحتفل ملايين العمال في العالم بعيد العمال، يوم الأربعاء المقبل، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

ووفقاً للتقارير، فإن هؤلاء الأشخاص الأربعة هم ”بروين محمدي، نائب رئيس نقابة العمال الأحرار في إيران، واله زماني، عضو نقابة العمال في محافظة البرز، وعلي رضا ثقفي، وهاله صفر زاده، من اتحاد العمال الأحرار في إيران“.

تحركات إيرانية

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وفي 30 يناير الماضي، كانت السلطات الأمنية الإيرانية، قد اعتقلت الأمين العام لنقابة العمال "جعفر عظيم زاده" ونائبه السيد "بروين محمدي"، وفقًا لما ذكره موقع ”سحام نيوز“ الإخباري المقرب من معسكر الإصلاحيين.

وحكمت محكمة الثورة في فبراير 2014 على جعفر عظيم زاده بالسجن لمدة 6 سنوات ومنعه من نشاطه الإعلامي لمدة سنتين، وفي 10 يوليو 2016، أطلقت السلطات سراحه بشكل مؤقت بعد إضرابه عن الطعام.

وتتولى نقابة العمال الإيرانية الحرة المطالبة بحقوق العمال في البلاد الذين يواجهون أوضاعًا قاسية نتيجة لعدم دفع رواتبهم لدى بعض المؤسسات والشركات الحكومية.

موجة تظاهرات

كشف تقرير للمعارضة الإيرانية عن تسجيل أكثر من 400 حركة احتجاجية شعبية في 104 مدن إيرانية في شهر مارس 2019.

وحسب تقرير المعارضة، تتصاعد نبرة الغضب والاستياء لدى الشعب الإيراني ضد نظام الملالي كل يوم.

يمكن أن نجد هذا الغضب والاستياء بوضوح من خلال حركات المواطنين الاحتجاجية.

وسجلت معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد ما لا يقل عن 415 حركة احتجاجية في 104 مدن وقرى ومناطق صناعية وتجارية، ووفقًا لهذه الإحصاءات، أنه جرى ما لا يقل عن 13 حركة احتجاجية بشكل متوسط في يوم واحد.