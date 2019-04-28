في عملية جديدة لطالبان.. كيف هاجمت الحركة ولاية غور؟  

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد، يوم دام يضرب العاصمة الأفغانية كابول، على وقع هجوم لمقاتلي الحركة استهدف ولاية غور غربي البلاد.

وقُتل 8 من عناصر الشرطة الأفغانية، الأحد، في هجوم نفذه مسلحو حركة طالبان على مخفر في ولاية غور، غربي البلاد.

وقال نائب والي غور، حبيب الله رادمانيش، في تصريح صحفي، إن ”مسلحي الحركة سيطروا على المخفر، في منطقة باند بايان، لفترة قصيرة عقب الهجوم.

وأضاف رادمانيش أن اشتباكًا بين المهاجمين وقوات الأمن اندلع عقب الهجوم سقط فيه عدد كبير من مقاتلي طالبان.

وأعلن رئيس الأطباء في مستشفى غور، عن مقتل 8 من الشرطة، وإصابة 5 آخرين يخضعون للعلاج. ولم يصدر بيان عن حركة طالبان بخصوص الهجوم.

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وقبل أيام، تحديدا 2 أبريل الجاري قال مسؤولون أفغان إن انفجارًا وقع في وسط العاصمة كابول وأعقبه إطلاق نار، بالقرب من أحد الفنادق الرئيسية ووزارة الاتصالات.

جاء الانفجار بعد شهور من الهدء النسبي في كابول تزامنًا مع إجراء محادثات بين الولايات المتحدة ومسؤولي حركة طالبان بهدف فتح الطريق أمام مفاوضات سلام رسمية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يربو على 17 عامًا في أفغانستان.

وكان الانفجار أيضا بالقرب من فندق سيرينا شديد التحصين وهو أحد الفنادق القليلة التي لا يزال الزوار الأجانب يستخدمونها في أحد المناطق التجارية الرئيسية في المدينة.

يذكر أنه منذ وقت ليس بالقصير، أعلن عن بدء مشاورات سلام بين قادة أفغان وحركة طالبان بعد 17 عاما من الحرب.