اعتقالات جماعية بالضفة.. هكذا ينتقم الاحتلال من المدينة الجريحة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال واستهداف الفلسطينيين آخرها قبل ساعات في الضفة الغربية.

الضفة الجريحة لم تسلم في الآونة الأخيرة من بطش الاحتلال الصهيوني، كل يوم تكال عشرات الجرائم بحق سكانها، وسط صمت عربي ودولي.

ومؤخرا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد 14 مواطنًا خلال مداهمات بأنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر في رام الله باعتقال قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال حملة مداهمات وتفتيش ببلدات بالمحافظة الواقعة وسط الضفة الغربية.

وأوضح أن قوة عسكرية اقتحمت بلدة بيت لقيا جنوبي غرب رام الله، واعتقلت الأسير المحرر إسلام صالح دار مواسى، عقب مداهمة منزله، وجرى نقله إلى جهة مجهولة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا بلدة سلواد شرقًا، واعتقلت الشابين عزام واصل وأسامة نذير سليم، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، وجرى نقلهما إلى نقطة عسكرية قرب البلدة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مخيم العين غربي مدينة نابلس شمالي الضفة.

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وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حاتم شاهين بعد مداهمة منزله في مخيم العين، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في المخيم وشارع حيفا.

في الغضون تعتبر الضفة أحد أهم الأهداف "الإسرائيلية" التي يسعى الاحتلال لتهويدها والخلاص من سكانها الأصليين واستبدالهم بصهاينة.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود نحو 430 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، وهذا العدد لا يشمل 220 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية.

يذكر أن الضفة الغربية هي منطقة جيوسياسية تقع في فلسطين، سُمِّيَت بالضفة الغربية لوقوعها غرب نهر الأردن، وتشكل مساحة الضفة الغربية ما يقارب 21% من مساحة فلسطين (من النهر إلى البحر) أي حوالي 5,860 كم². تشمل هذه المنطقة جغرافياً على جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل وغربي غور الأردن..

وتشكل مع قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المتبقية بعد قيام دولة الاحتلال على بقية فلسطين عام 1948، كما قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وتطلق "إسرائيل" على الضفة الغربية اسم يهودا والسامرة.