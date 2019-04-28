13 طريقة للتخلص من الغضب

الغضب هو عاطفة طبيعية لكنها في نفس الوقت عاطفة قوية. جميعنا نواجه مواقف تجعلنا غاضبين لدرجة أننا لا نستطيع أن ننفس عن هذا الغضب لفظياً أو حركياً. و السيء في الأمر هو أنك غالباً ما تشعر بالأسف بعد الغضب. معظم الناس تتمنى أن تتمكن من السيطرة على إنفعالاتها و التعامل بهدوء في بعض المواقف، و لكن الأمر يبدو من الصعب تنفيذه.

إذا لم يتم التغلب على الغضب والتعلم السيطرة على الغضب و معالجته بطريقة مناسبة، فقد يكون للغضب تأثيرات مدمرة ليس للشخص وحده بل أيضاً للأشخاص المحيطين به.و بالرغم من أن الغضب قد يتسبب في المشاكل و المعارك الجسدية و الإيذاء البدني و الإعتداء الجسدي و حتى إيذاء الذات، إلا أن الغضب المتحكم فيه يمكن أن يكون قوة دافعة مفيدة لك لإجراء تغيير إيجابي.



العضب

عندما تغضب يتم تنشيط إستجابة الجسم، حيث تمتليء الغدة الكظرية بهرمونات التوتر مثل الأدرينالين و الكورتيزول. و يصبح المخ في حالة تأهب و يحول تدفق الدم بعيداً عن القناة الهضمية نحو العضلات للتحضير لأي مجهود بدني. رد الفعل هذا يزيد من معدل ضربات القلب و ضغط الدم و معدل التنفس. و هذه الزيادة المستمرة للمواد الكيميائية و التوتر و التغيرات الأيضية التي تحدث بسبب الغضب يمكن أن تتسبب في الأذى الجسدي و العقلي. و تشمل بعض المشاكل الصحية المتعلقة بالغضب: الصداع و مشاكل الهضم و الأرق و زيادة القلق و الإكتئاب و إرتفاع ضغط الدم و النوبات القلبية و السكتة الدماغية.

قد يشير الغضب غير المُتحكم فيه إلى بعض المشاكل الأساسية مثل الإضطرابات العقلية. لذلك من المهم أن تتعلم كيف تتحكم في عواطفك و تحافظ على هدوئك في المواقف الصعبة من أجل الحفاظ على صحتك. لذلك سنقدم لك بعض النصائح المفيدة للتحكم في غضبك.

الغضب وعلاجه والتخلص منه

1- تقبل الغضب كعاطفة طبيعية

الغضب ليس دائماً أمراً سيء، في بعض الأحيان قد يكون الغضب محفز لك يجعلك تبرز أفضل ما لديك رغبةً في إجراء تغيير أو تحسين بعض الأمور. هذه العاطفة الشديدة يمكن أن تجعلك تقاتل و تحمي نفسك. تذكر دائماً أن الغضب هو أحد المشاعر التي يشعر بها الجميع.

2- إشعر بالغضب

لا تخف من التعبير عن مشاعرك حتى لو كانت هذه المشاعر غضب. إذا كان هناك شيء ما يجعلك غاضب فلا يجب عليك قمعه طوال الوقت. إسمح لنفسك أن تكون غاضباً و لكن في نفس الوقت لا تدع الأمر يسيطر عليك تماماً.

3- تنفس بعمق

الغضب يتسبب في بعض التغييرات في الجسم. و على سبيل المثال فقد تشعر بأن رقبتك مشدودة أو ساقيك منتفختان. ركز على هذا الإحساس و لا تتجاهله، فقط إسترخي و قم بالتنفس بعمق لإزالة العوائق التي تجعلك تشعر بالغثيان و التعب.

4- إبحث عن السبب في الغضب

إسأل نفسك كيف كانت حالتك المزاجية قبل أن تغضب، هل بالفعل كنت مضطرب قليلاً أم أن هناك بعض الأفعال التي أغضبتك ؟ حاول دائماً أن تفهم سبب غضبك، هذا سيساعدك على مواجهة الموقف.

5- تقبّل أن العالم لن يسير كما تريد

إذا كان سلوكك أو تصرفك يجعلك غاضباً، فما عليك سوى أن تترك الأمر و لا تنتبه له. و إذا كان السبب في غضبك هو أفعال بعض الأشخاص، فقط تجاهل هذه الأفعال و لا تزعج نفسك بها. كل شخص لديه تصور خاص عن كيفية عيش حياته، فمثلاً ما هو خطأ بالنسبة لك قد يكون صحيح بالنسبة لهم.

6- سامح دائماً و دع الأمور تسير

توقف عن التفكير في ما فعله شخص لك أو حتى لشخص آخر. لن تحمل الضغينة لأحد و لا تهتم كثيراً بما يحدث، لا يعني هذا أن تثق بالناس ثقة تامة، و لكن سامح الناس على أخطائهم و دع الأمور تسير. فقط تعامل مع الأمور بهدوء و سلاسة و لن تشعر بالغضب.

7- فكر قبل أن تتصرف

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عندما تجد نفسك غاضباً جداً لا تتسرع و تتصرف في الموقف و أنت غاضب. خذ نفسك عميق و صفي عقلك و أعد صياغة الموقف. فكر جيداً في ما سيترتب على أفعالك و تصرفاتك، لأنه إذا تصرفت أثناء إنفعالك فقد تقول أو تفعل أشياء تندم عليها لاحقاً.

8- إبحث عن مخرج

عندما تعرف سبب غضبك حاول أن تجد مخرج. مثلاً إذا كان هناك شخص ما يثير غضبك، فحاول معرفة ما يمكنك فعله حتى لا يؤثر هذا الشخص عليك. هذا يعني أنه قد يكون عليك تقبل الشخص أو الموقف و العثور على مخرج حتى لا تشعر بالغضب من ذلك.

9- لا تسمح لغضبك بأن يغطي على عواطفك الأخرى

في بعض الأحيان قد يكون الغضب مجرد واجهة لمشاعر أخرى مثل الأذى أو الحزن أو الإكتئاب أو الخوف. قد تقوم بهذا بوعي أو بغير وعي لأن التعامل مع الغضب أسهل من التعامل مع المشاعر الأخرى، لذلك إسمح لنفسك بأن تشعر بمشاعر أخرى غير الغضب.

10- عبر عن غضبك عندما تكون هادئ

بغض النظر عن سبب غضبك، تحدث مع الشخص الذي أثار غضبك عندمت تكون هادئ. أخبره بتأثيره السلبي عليك و لكن بطريقة مهذبة و بحزم، دون التحدث بطريقة تجعلك تخطئ. كما يمكنك أيضاً الكتابة عن ذلك لأن الكتابة هي وسيلة رائعة للتفريج عن الغضب.

11- مارس بعض التمارين الرياضية

ممارسة بعض التمارين الرياضية يمكن أن يقلل من مستويات التوتر و القلق. إخرج للتمشي في نزهة و إحصل على بعض الهواء النقي ، أو مارس بعض الأنشطة الرياضية حتى تخرج طاقتك العدوانية.

12- إحصل على بعض الوقت للراحة

إذا كان يومك مرهق للغاية، فعليك أن تأخذ قسط من الراحة و تفعل شيء تحبه أو تأكل شيء تحبه. كما يمكنك أيضاً الإسترخاء فقط و إعداد نفسك لما ستواجهه في اليوم التالي. إذا كان عملك يؤثر عليك بالسلب، يمكنك تقليل عدد ساعات العمل. الحصول على بعض الراحة و قضاء وقت خالي من الضغط و الإجهاد مفيد للغاية لصحتك العقلية و البدنية و العاطفية أيضاً.

13- إبحث عن أسباب تجعلك تضحك

يمكن أن تخفف الفكاهة من التوتر و تحسن مزاجك. شاهد فيلم كوميدي أو تحدث إلى شخص لديه حس فكاهي، هذا سيساعدك على نسيان غضبك.