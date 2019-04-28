دبي - بواسطة محمد فارس صوتيات لا تخرب ميزانيتك: اختيارنا لسماعات عالية الجودة من شركات مرموقة بسعر في متناول يدك © Tech World قدمت بواسطة

تمثل سماعات الأذن والرأس واحدة من فئات المنتجات المحيرة للمستخدمين، وبخاصة من غير المحترفين، ويرجع ذلك إلى التنوع الهائل في أنواعها، خصائصها، جودتها، والأهم أسعارها التي تتراوح بين دولار واحد وحتى آلاف الدولارات، وما يجعل الأمر أكثر تعقيدا هو أنه يصعب التنبأ بجودة السماعات من الوصف الخاص بالمنتج والمواصفات الفنية على مواقع التسوق.

تضم القائمة التالية اختيارنا لثلاثة منتجات من تلك الفئة تشترك جميعها في عدة صفات هامة مشتركة؛ كونها تقدم قيمة رائعة مقابل السعر، تنتمي إلى الفئة المتوسطة من السماعات التي تمنحك جودة صوتية جيدة دون أن تدمر ميزانيتك بتكلفة تصل إلى المئات أو الآلاف من الدولارات. قمت بشكل شخصي بتجربة واختبار جميع المنتجات المشمولة في تلك القائمة.

سماعات Koel Balanced Armature من Brainwavz

تمتلك Brainwavz اسماً لامعاً في سوق الصوتيات عالية الجودة، وتقدم الشركة مجموعة كبيرة من السماعات في فئات سعرية مختلفة تبدأ من 20 دولار و تصل حتى 400 دولار أمريكي. تعد سماعات Koel Balanced Armature واحدة من منتجات الشركة الفريدة التي طرحتها حديثا والتي تمتاز بسعر مناسب للغاية مع جودة تصميم شديدة التميز وجودة صوتية ممتازة بمعالج صوتي ينتمي لفئات أعلى من السماعات.

سماعات Koel هي سماعات سلكية صنعت بعناية من مزيج من الراتنج السائل (مادة صمغية) تتم طباعته بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتحصل على سماعات بشكل جذاب، انحناءات انسيابية، ولون شفاف ويمكن فصل وتوصيل الكابل الخاص بها عن قطع السماعات نفسها تماما.

بالإضافة إلى التصميم الجذاب تضم السماعة معالج صوتي متقدم يحمل إسم Balanced Armature قدم في تجربتنا للسماعة جودة صوتية تنتمي الى فئات أعلى كثيرا من تلك السماعات التي لا يتجاوز سعرها حاليا 50 دولار أمريكي. في تقديري الشخصي تعد تلك السماعات واحدة من أفضل المنتجات من حيث القيمة مقابل السعر في فئة السماعات السلكية.

سماعات Matrix Cinema اللاسلكية من MEE Audio

يقدم هذا الاختيار من شركة MEE Audio، والتي تشتهر بخط منتجات متكامل ينتمي إلى الفئة الاقتصادية عالية الجودة، خياراً آخر مثالياً لمن يبحثون عن أفضل قيمة مقابل السعر في فئة السماعات اللاسلكية.

يبلغ سعر سماعات Matrix Cinema ما يعادل 120 دولار أمريكي في حقيقة الأمر فإن تلك السماعات لا تقدم تصميما خارجيا أو خامات ملفتة من حيث الفخامة أو الرفاهية، ما تحصل عليه هو سماعات رأس لاسلكية بتصميم تقليدي إلى حد كبير ولكن في مقابل كل دولار ستضعه في تلك السماعات فإنك بكل تأكيد ستحصل على مميزات وخواص عملية بالفعل.

تقدم Matrix Cinema واحدة من أكبر البطاريات في تلك الفئة من سماعات الرأس اللاسلكية، حيث تدوم لمدة تصل إلى 30 ساعة من الاستماع المتواصل لكل مرة شحن واحدة. تم تزويد السماعات كذلك بمعالج صوتي بقياس 40مم مع ميكروفون مدمج لاستقبال المكالمات على هاتفك، ونظام متقدم لضبط اعدادات الصوت تلقائيا عن طريق الاختيار بين 4 أنماط صوتية مختلفة من السماعات نفسها. تشمل الأنماط الصوتية المدعومة نمطين للاستماع الى الأصوات بنقاء للمكالمات الهاتفية والبرامج الحوارية التليفزيونية على سبيل المثال، ونمط خاص بالموسيقى وآخر للأفلام.

ولكن الأكثر أهمية هنا أنك ستلاحظ سريعا الفارق في سرعة نقل الصوت لاسلكيا من خلال معالج خاص من “كوالكوم” تم تزويد تلك السماعات به لكي لا تشعر بأي تأخير في نقل الصوت عند مشاهدة الأفلام. الفارق يبدو واضحا خاصة إذا كنت تنتقل من واحدة من السماعات اللاسلكية الأقدم منذ عامين أو أكثر.

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أضافت MEE Audio لمسة أخرى تضيف الى قيمة السماعات، وإن كانت بسيطة، تمثلت في كابل تقليدي لتوصيل السماعات سلكيا إذا ما كنت تريد إستخدامها مع أحد الأجهزة التي لا تدعم البلوتوث، خاصة أثناء السفر بالطائرة إذا ما أردت توصيلها بالنظام الترفيهي في الطائرات.

سماعات الرأس اللاسلكية الفاخرة من Satechi

لا تصنف شركة Satechi كأحد صانعي الصوتيات المتخصصين. ولكن هذا الخيار مناسب خصيصا لمن يبحث عن سماعات بتصميم وخامات فاخرة ملفتة للأنظار ولكن بسعر لا ينتمي الى فئة السماعات الفاخرة.

تعد هذة السماعات هي المنتج الوحيد في فئة الصوتيات من الشركة، وتباع بسعر 69 دولار أمريكي. وتأتي هذة السماعات اللاسلكية التي تدعم البلوتوث 4.0 بتصميم شديد الجاذبية بخطوط تتماشى مع تصميم حاسبات الماك بوك على وجه الخصوص وبخامات عالية الجودة مصنوعة من الألومنيوم المصقول الفاخر، مع قطع مريحة للغاية للأذن مصنوعة من الجلد.

تقدم سماعات Satechi ما تحتاج اليه من أساسيات، فهي تحمل ميكروفون مدمج، أزرار للتحكم بالصوت وتلقي المكالمات الهاتفية، وكابل AUX لاستخدامها مع أنظمة الترفيه في الطائرات وغيرها من الأجهزة التي لا تدعم البلوتوث. لا يمكنني أن أصنف جودة الصوت هنا بأنها الأفضل، ولكن في تلك الفئة السعرية فإن الجودة بدون شك مناسبة للغاية للمستخدم التقليدي، وليس المهووس بالصوتيات الغنية بالطبقات الصوتية شديدة النقاء.

سماعات Mixcder E7 بخاصية العزل النشط للضوضاء

هذة على الأرجح واحدة من أرخص الخيارات المتاحة في فئة السماعات التي تدعم خاصية العزل النشط للضوضاء المحيطة (Active Noise Cancelling) دعماً كاملا. تأتي السماعات من شركة Mixcder والتي تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات منخفضة التكلفة، ويبلغ سعر هذا الإصدار تحديداً 59 دولار أمريكي.

تعمل تقنية العزل النشط من خلال ميكروفون يلتقط أصوات الضوضاء المحيطة بالمستخدم وتعمل السماعات على إطلاق موجات صوتية معاكسة لتلك الضوضاء لكي لا يشعر بها المستخدم. تقدم E7 زر جانبي يتم استخدامه لتفعيل الخاصية، ونتيجة العزل جيدة للغاية وإن كان عمق الصوت نفسه وشدة الBass ليس الأفضل على الإطلاق.

تأتي السماعات بتصميم بسيط لكنه جيد، مع قطع من الجلد لراحة الأذن تؤدي هذا الغرض بدرجة مرضية للغاية. تدوم بطارية السماعات لمدة 18 ساعة من التشغيل المتصل، وتأتي السماعات مصحوبة بحقيبة جيدة لحملها أثناء الحركة والتنقل.

التدوينة صوتيات لا تخرب ميزانيتك: اختيارنا لسماعات عالية الجودة من شركات مرموقة بسعر في متناول يدك ظهرت أولاً على عالم التقنية.