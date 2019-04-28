واشنطن وطوكيو تؤكدان رغبتهما بوقف واردات نفط إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جانب من لقاء ترامب وآبي

وقال السفير الأميركي لدى اليابان وليام هاغرتي في اتصال هاتفي مع الصحفيين إن الزعيمين بحثا أيضا "الرغبة في رؤية إيران تغير مسارها وتبحث عن طريق سلمي أكثر للمضي قدما".

وأضاف الوزير أن ترامب وآبي أكدا أيضا رغبتهما المشتركة في أن تكف الصين عن إضفاء صبغة عسكرية على المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.