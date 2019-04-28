وقال السفير الأميركي لدى اليابان وليام هاغرتي في اتصال هاتفي مع الصحفيين إن الزعيمين بحثا أيضا "الرغبة في رؤية إيران تغير مسارها وتبحث عن طريق سلمي أكثر للمضي قدما".
وأضاف الوزير أن ترامب وآبي أكدا أيضا رغبتهما المشتركة في أن تكف الصين عن إضفاء صبغة عسكرية على المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن وطوكيو تؤكدان رغبتهما بوقف واردات نفط إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.