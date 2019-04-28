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واشنطن وطوكيو تؤكدان رغبتهما بوقف واردات نفط إيران

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جانب من لقاء ترامب وآبي قال مسؤول أميركي إن الرئيس دونالد ترامب ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي أكدا رغبتهما المشتركة في وقف واردات النفط من إيران.

وقال السفير الأميركي لدى اليابان وليام هاغرتي في اتصال هاتفي مع الصحفيين إن الزعيمين بحثا أيضا "الرغبة في رؤية إيران تغير مسارها وتبحث عن طريق سلمي أكثر للمضي قدما".

وأضاف الوزير أن ترامب وآبي أكدا أيضا رغبتهما المشتركة في أن تكف الصين عن إضفاء صبغة عسكرية على المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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