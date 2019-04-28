رئيس المجلس العسكري بالسودان يتحدث عن لحظة اعتقال البشير

دبي - بواسطة محمد فارس تحدث رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، عن لحظة اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال البرهان إنه «ليس من المناسب الآن الحديث عما دار بيني وبين البشير حين تم اعتقاله».

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مقدم من: سكاي نيوز

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وأكد، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن النيابة العامة تستكمل التحقيق في جرائم القتل التي واكبت الأحداث في السودان، وأنها أيضا تتولى التحقيق مع كل رموز نظام البشير.

وأضاف البرهان أن البشير ورموز نظامه في سجن كوبر، مشيرًا إلى أنه ستتم محاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد.

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