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© Sputnik . Edward Besov
وأوضح أنهما يعملان معا على تطبيق القرارات المتخذة، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى أنقرة العام الحالي، مؤكدا أنهم سيكونون سعداء باستضافة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في تركيا، خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن الرئيس أردوغان سيزور العراق أواخر العام، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى، في نسخته الرابعة، موضحا أنه بحث اليوم مع نظيره العراقي، التحضيرات الأولية لهاتين الزياراتين.
و شدد الوزير التركي، على تطابق وجهات النظر بين تركيا والعراق حيال القضايا الإقليمية، لافتا إلى اتخاذ قرار في اجتماع الدول الضامنة، الثاني عشر، حول سوريا، بالعاصمة الكازاخية نورسلطان (أستانا سابقا)، لدعوة العراق ولبنان للمشاركة كدولتين مراقبتين في هذه الاجتماعات. وأعرب عن تمنياته في أن يلعب العراق الذي يعد أحد الدول الهامة في المنطقة، دورا بناءً في الشأن السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: أردوغان يزور العراق أواخر العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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