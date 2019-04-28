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© Sputnik . Ali Hassoun
وأضاف محافظ القنيطرة "الأسيران المحرران بصحة جيدة".
وأفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن سجينين سوريين من السجون الإسرائيلية، واستلمهما الجانب السوري عبر معبر القنيطرة الحدودي بين إسرائيل وسوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القنيطرة: إطلاق سراح الأسيرين السوريين من إسرائيل لم يتم عبر صفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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