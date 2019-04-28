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محافظ القنيطرة: إطلاق سراح الأسيرين السوريين من إسرائيل لم يتم عبر صفقة

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© Sputnik . Ali Hassoun

وذكر دبيات، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سوريا لن تدخر أي جهد لإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكن إطلاق سراح الأسيرين زيدان الطويل وخميس الأحمد من سجون الاحتلال الإسرائيلي لم يتم عبر اتفاقية أو صفقة".

وأضاف محافظ القنيطرة "الأسيران المحرران بصحة جيدة".

وأفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن سجينين سوريين من السجون الإسرائيلية، واستلمهما الجانب السوري عبر معبر القنيطرة الحدودي بين إسرائيل وسوريا.

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