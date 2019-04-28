الجيش العراقي يقضي على الإرهاب في كبرى السلاسل الجبلية

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وأوضحت الخلية في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم، "تواصل قواتنا المسلحة، وبإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، عملياتها لتعزيز الأمن وإلقاء القبض على المطلوبين، حيث باشرت قطعات قيادة عمليات صلاح الدين، والقطعات الملحقة بها بتطهير وتفتيش المنطقة في جبال حمرين".
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وكشفت الخلية، أيضا، باشرت قطعات المقر المسيطر المتقدم في محافظة كركوك، شمالي بغداد، بتفتيش وتطهير سلسلة جبال حمرين، بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين.
وألمحت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى مزيد من التفاصيل تعلن عنها لاحقا بنتائج العمليات هذه.
وتمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، قبل نحو يومين، من تطهير "حاوي وادي الشاي"، جنوبي محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.
واستطاعت القوات في عمليتها بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، من تطهير قرية "سماكة" بالكامل، وتدمير 8 عبوات ناسفة عبارة عن قذائف مدفعية.
وأكملت خلية الإعلام الأمني، وخلال تطهير حاوي وادي الشاي، دمرت القوات خندق كبير للإرهابيين هناك، منوهة إلى أن العمليات مستمرة حتى الآن.
وكشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت سابق من الجمعة، 26 أبريل/ نيسان، عن شبكة أنفاق وممرات يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي للتخفي والتنقل، وإيصال الدعم، في جنوب محافظة كركوك، شمالي العراق.
وانطلقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، صباح الجمعة الماضي، بالمرحلة الثانية من عمليات تطهير وادي الشاي، في كركوك المحافظة التي تعتبر أغنى مدن البلاد بالنفط، شمال العاصمة بغداد.
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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