السجينان السوريان المطلق سراحهما من سجون إسرائيل يصلان دمشق (بالفيديو)

استلم الجانب السوري عبر الصليب الأحمر الأسيرين السوريين من السجون الإسرائيلية، والذين أطلق سراحهما عبر معبر القنيطرة، وهما زيدان الطويل وخميس أحمد. ويشار إلى أنه تم الإفراج عن الطويل وأحمد بعد إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل إلى إسرائيل، في الرابع من الشهر الجاري عن طريق روسيا، والذي قتل في معركة (السلطان يعقوب) قبل 37 عاما".

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