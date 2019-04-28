الحكيم: العراق يرفض أي عمليات عسكرية تجاه تركيا عبر أراضيه

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الأحد، رغبة بلاده بتعزيز علاقاتها مع الجارة تركيا، مشدداً على رفض استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار واي عمليات عسكرية تجاه تركيا انطلاقا منها.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو في بغداد تابعته الخليج 365، "بحثنا مع وزير الخارجية التركي، العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك وهي جزء من سلسلة الزيارات بين الطرفين".

وأضاف، "ناقشنا مواضيع عدة اهمها السياسية مع الجارة المشتركة ايران وغيرها من الدول، وأكدنا رفض العراق استخدام أراضيه لتهديد دول الجوار ورفض اي عمليات عسكرية تجاه تركيا".

ولفت الى أن، "الزيارات المتبادلة بين العراق وتركيا على أعلى المستويات تساهم في تقوية أواصر العلاقات وحل المسائل العالقة وتعزيز الأمن وزيادة التبادل التجاري".

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وعبر الحكيم عن الترحيب "بإرسال تركيا مبعوثاً إلى العراق لبحث موضوع المياه المهم والحساس".

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية في شمال العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.



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