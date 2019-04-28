تفاصيل جديدة عن الـ37 إرهابياً.. خلية تجسس إيرانية بينهم عسكريون

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول الـ37 إرهابياً الذين نُفذ فيهم حكم القتل تعزيراً وحد الحرابة الثلاثاء الماضي، لافتةً إلى أنه من بينهم عسكريون متورطون في الانضمام لخلية التجسس الإيرانية التي تم زرعها بالمملكة.

وأوضحت المصادر، أن خلية التجسس قامت بتقديم معلومات عسكرية خطيرة وغاية في السرية تمس أمن البلاد ووحدة أراضيه وقواته المسلحة، بحسب “عكاظ”.

وشملت القائمة كلاًّ من حسين علي جاسم الحميدي، حسين قاسم علي العبود، طالب مسلم سليمان الحربي، طاهر مسلم سليمان الحربي، عباس حجي أحمد الحسن، علي حسين علي العاشور، وشقيقه محمد حسين علي العاشور، علي حسين علي المهناء، ومحمد عبدالغني محمد عطية.

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وتضمنت القائمة، سالم عبدالله عوض العمري الحربي، وهو ضابط بالقوات البحرية ويعد قائد خلية التجسس، وتمت إدانته بالخيانة العظمى بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية سنوات عدة، وهو على رأس العمل العسكري، وتجنيده لصالح المخابرات الإيرانية عدداً من أفراد الدفاع الجوي والقوات الجوية.

إضافة إلى تقديمه لعناصر الاستخبارات الإيرانية معلومات وتقارير استخباراتية عن الوضع العسكري والأمني وعدد السفن التموينية والقتالية داخل القوات البحرية بالأسطول الغربي، وعن جميع أنواع الأسلحة والصواريخ التي تحملها كل سفينة وأنواعها، وعن عدد وأسماء القادة في الأسطول الغربي.

وتضمنت القائمة عسكري بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وشقيقه، تخابر الأول مع عناصر من المخابرات الإيرانية وهو على رأس العمل العسكري، حيث استخدم الأول كاميرا سرية تسلمها من العناصر الإيرانية وتم تكليفه بتصوير المستودعات بمقر عمله وما يقع تحت يده من أوراق وخطابات ومعاملات وعدد الطائرات المقاتلة، كما سافر إلى ماليزيا وقابل هناك أحد عناصر المخابرات الإيرانية بناء على اتفاق مسبق بينهما وتلقى هناك دورة تدريبية مكثفة في التخابر، كما جند شقيقه الذي يعمل في السلك العسكري وربطه بأحد عناصر المخابرات الإيرانية.