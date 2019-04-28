قوات_الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة #الخليل

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من مخيم العروب شمال مدينة الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، وداهمت منازل المواطنين، وعبثت في محتوياتها، واعتقلت عبيدة أكرم جوابرة، ومحمد طه العداربة، والشاب راني أحمد هديب.

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