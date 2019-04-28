انت الان تتابع بالفيديو.. مشاجرة وسباب بين مستشار مصري وبحرينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشبت مشاجرة بالأيدي بين مستشار قانوني لإحدى الشركات وجنسيته مصري وبين أحد الأعضاء، أثناء انعقاد الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين، حيث وجه المستشار عبارات سب وقذف في حق أحد الأعضاء زاعماً حصوله على تمويل من جهات أجنبية، بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب، وتمكنت السلطات من القبض عليه قبل مغادرة البلاد، وفق وسائل إعلام بحرينية. ووجه وكيل النائب العام بالتحقيق في الواقعة، وأصدر أمراً بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر وضبط كافة التسجيلات المتداولة للواقعة، بحسب "العربية".

المواطن المصري بحسب وسائل إعلام بحرينية يدعى "ي.أ"، يعمل مستشارا قانونيا بغرفة التجارة والصناعة، وخلال حضوره اجتماعا للجمعية العمومية، تبادل السباب مع عدد من الأعضاء واتهم أحدهم بالعمالة والحصول على تمويل من إيران. (تفاصيل) يواجه المستشار القانوني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عدة عقوبات بالحبس والغرامة.