الان تتابع «تويتر» يشن حرباً على المعلومات الكابة بخاصية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سان فرانسيسكو- الخليج 365:

أطلق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المشاركات التي تستهدف تضليل الناخبين، لحذفها، في إطار محاولات موقع التدوينات الصغيرة لمنع محاولات التلاعب بخيارات الناخبين في أي انتخابات.

وذكر الموقع في بيان إن المحتوى الذي يستهدف التلاعب بالانتخابات أو التدخل فيها ينتهك قواعد موقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر موقع “تويتر” أن نشر معلومات مضللة حول طريقة التصويت أو التسجيل في قوائم الناخبين، يعتبر انتهاكا لقواعد الموقع، كما يعتبر نشر معلومات مضللة عن شروط التصويت أو التاريخ أو المواعيد الرسمية للانتخابات انتهاكا لقواعد الموقع يستجوب حذف المشاركات.

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وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن “تويتر” أطلق هذه الخاصية حاليا في الهند والاتحاد الأوروبي فقط حيث تشهد الهند انتخابات عامة، في حين يشهد الاتحاد الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/مايو المقبل.

وذكر موقع “تويتر” أنه يعتزم إطلاق هذه الخاصية في باقي دول العالم التي تشهد انتخابات على مدار العام الحالي. في الوقت نفسه فإن الخاصية متاحة لمستخدمي “تويتر” عبر الكمبيوتر الشخصي أو عبر تطبيق الأجهزة الذكية المحمولة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم توفير هذه الخاصية في الولايات المتحدة قال متحدث باسم “تويتر” إن الموقع يوفر هذا الخيار حاليا في الانتخابات المهمة خارج الولايات المتحدة، وأنه سيطلق نسخة محدثة في 2020 عندما تشهد الولايات المتحدة انتخابات.

وذكر موقع “تويتر” أن الخاصية الجديدة تأتي بالإضافة إلى جهودها الحالية لتشجيع الحوار الصحي البناء على منصته.

وكان “تويتر” قد حذف أكثر من 10 آلاف حساب استهدفت دعوة الناس إلى عدم التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وفي تموز/يوليو من العام الماضي ذكرت تقارير إعلامية أن موقع التواصل الاجتماعي علق أكثر من مليون حساب في يوم واحد في معركته ضد المعلومات المضللة.