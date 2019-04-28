«آبل» تعالج مشكلة تمنع تنزيل التطبيقات من «آب ستور»

جدة - عمرو شويل سان فرانسيسكو- الخليج 365:

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “آبل” حل مشكلة فنية كانت تمنع المستخدمين من تنزيل التطبيقات الجديدة أو تحديث التطبيقات الموجودة من متجرها الرقمي “آب ستور”.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه المشكلة التي أثرت على عدد غير محدود من المستخدمين تؤدي إلى توالي ظهور نافذة “الشروط والأحكام” أثناء تنزيل التطبيق حتى بعد أن ينقر المستخدم زر “موافق” وهو ما يمنع استمرار تنزيل التطبيق.

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وبحسب الموقع، فإن المشكلة أصابت مستخدمي أجهزة “آبل” مثل “آيفون” و”آيباد” بخيبة الأمل والذين نشروا المشكلة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للحصول على المساعدة من فريق الدعم الفني لشركة “آبل”.

كان موقعا “ناين تو فايف ماك” و”آبل إنسايدر” المعنيان بالموضوعات المتعلقة بشركة آبل ومنتجاتها، قد نشر موضوعات عن المشكلة نقلا عن شكاوى المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع “تك كرانش” عن مصادر قريبة من المشكلة في “آبل” القول إن المشكلة تؤثر على نسبة ضئيلة من قاعدة مستخدمي نظام التشغيل “آي.أو.إس” الذي تطوره “آبل” في مختلف أنحاء العالم. في الوقت نفسه، فإن هذه النسبة

الضئيلة يمكن أن تكون كبيرة “عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع نظام التشغيل الخاص بالهاتف الذكي “آيفون”.