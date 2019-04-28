العراق يطالب البحرين باعتذار رسمي

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: رد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على مقترح مقتدى الصدربتنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فورًا مغرًدا على تويتر "مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي، وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين".

وأضاف "أعان الله العراق عليه وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين".

وكان الصدر دعا في بيان أمس إلى ايقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا وتنحي حكامها والعمل على تدخل الامم المتحدة من اجل الاسراع في استتباب الامن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة.

وفور انتشار تغريدة وزير الخارجية البحريني مساء السبت، تظاهر العشرات من انصار التيار الصدري بدعوة من الصدر، حاملين الورود امام مقر السفارة البحرينيـة في بغداد، وكذلك أمام مبنى القنصلية البحرينية في النجف احتجاجا على تغريدة الوزير البحريني. وشكـر الصدر المتظاهرين على مؤازرته قائلا "هذه الوردة "هدية مني لهم وأنتم ايها المتظاهرون تمثلونني بذلك فشكرا لكم".

تطور الامر لاحقا إلى شجب وزارة الخارجيَّة العراقيَّة تصريحات وزير خارجيَّة البحرين، لافتة في بيان تابعته ""الخليج 365"" إلى أنَّ "كلمات وزير الخارجيَّة البحرينيّ -وهو يُمثّل الدبلوماسيَّة البحرينيَّة- تُسِيء للسيِّد مقتدى الصدر بكلمات نابيَّة، وغير مقبولة إطلاقاً في الأعراف الدبلوماسيَّة، بل تُسِيء -أيضاً- للعراق وسيادته واستقلاله خُصُوصاً عندما يتكلم الوزير البحرينيُّ عن خُضُوع العراق لسيطرة الجارة إيران".

وطالِبت الخارجيَّة العراقـيَّة دولة البحرين "باعتذار رسميّ عن إساءة وزير خارجيَّتها للعراق".

حذف المنشور

إلى ذلك، طالبت الخارجيَّة العراقيَّة السفارة الأميركية في بغداد بحذف المنشور المتعلق بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنيئ على فيسبوك، ورأت أن المنشور الصادر عن السفارة الأميركيَّة في بغداد، يمثل تجاوزاً على الأعراف الدبلوماسيَّة، والقواعد الدوليَّة التي تحكم عمل البعثات في الدول المُضيفة.

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صورة منشور السفارة الاميركية في العراق على فيسبوك

أضافت الخارجية العراقية أن نشر السفارة الأميركية للمنشور "يتعارض مع طبيعة عملها في الدولة المُضيِّفة وفق اتفاقيَّة فيينا للعلاقات الدبلوماسيَّة، والأعراف الدوليَّة ذات الصلة"، وطالبت "الامتناع عن إصدار منشورات مسيئة إلى علاقات العراق بدول الجوار، والدول الصديقة".

وكانت السفارة الأميركية في العراق قد ذكرت في منشور لها على حسابها في "فيسبوك" الخميس الماضي "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام_الإيراني، بدءًا من القمة. فممتلكات مرشد النظام علي #خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من ابناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الإقتصادي المزري الذي وصلت اليه #إيران بعد أربعين عامًا من حكم الملالي. #فساد_قادة_إيران".



