دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مايكروسوفت تُشارك شركتي آبل وأمازون هذه الصفة

انضم عملاق البرمجيات في العالم مايكروسوفت إلى قائمة الشركات التي وصلت القيمة السوقية لأسهمها إلى تريليون دولار أمريكي وهي القائمة التي تضم شركتي آبل و أمازون الأمريكيتين.

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وحسبما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فأن شركة مايكروسوفت اُفتتح سعر السهم بها عند 130 دولارًا للسهم الواحد يوم الخميس الماضي مما يُعني رفع إجمالي القيمة السوقية (سعر جميع أسهمها مجتمعة) إلى أكثر من تريليون دولار أميركي.

وبذلك انضمت إلى شركة آبل التي حققت قيمتها السوقية التريليون دولار في أغسطس 2018 وكذلك شركة أمازون التي انضمت للقائمة أيضًا في شهر سبتمبر 2018.

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يُذكر أن إيرادات شركة مايكروسوفت قد زادت في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 14% لتصل إجمالي إيراداتها الفصلية إلى 30.6 مليار دولار.

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