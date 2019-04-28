رغم التحديث ودعم 8K.. خبر سيء لمنتظري "بلايستيشن 5"

دبي - بواسطة محمد فارس © Playstation 5 Playstation 5

القاهرة - (مصراوي):

إن كنت تنتظر البلايستيشن الجديد المقبل، فإنك ستنتظر 12 شهرًا إضافيًا على الأقل، حيث أكدت "سوني" أن جهاز الألعاب الجديد لن يكون متاحاً هذا العام، وليس قبل 12 شهر من الآن.

هذا يعني أن المجال أصبح واسعًا للتكهنات، هل تطلقه صيف العام القادم؟ أم في الخريف مع موسم العطلات في 2020؟ الخياران يعتبران جيدان، وهو ما سنعرفه بشكل أدق في معرض E3 العام القادم، حيث لن تشارك سوني في المعرض هذا العام.

تعد سوني بتحديثات كبيرة في PS5، هناك معالج ثماني النوى من AMD الجيل الثالث ودعم لرسوميات 8K مع صوت محيطي ثلاثي الأبعاد ودعم تخزين SSD ودعم ألعاب بلايستيشن 4.

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كما تلاحظون فإن PS5 سيقدم تغييرات كبيرة وملحوظة عن الجيل الرابع، لذا قد يستحق الانتظار فعلاً وحتى العام القادم تكون التقنيات تطورت واللاعبين أصبح لديهم ميل أكثر للحصول على الجهاز الجديد بعدما اكتفوا من اللعب ببلايستيشن 4.

هذه التحديثات على المواصفات الفنية موجهة ليس فقط للاعبين، بل كذلك للمطورين للاستفادة منها في ألعابهم والحصول على إمكانيات أقوى لاستغلالها في أعمالهم.

ستكون المنافسة حامية بين مايكروسوفت التي تعتزم إطلاق جهازي إكس بوكس العام القادم، وكذلك سنرى بلايستيشن جديد بتحديثات كبيرة.

وبلغت مبيعات بلايستيشن 4 حتى الآن 96.8 مليون جهاز مقتربة من عتبة 100 مليون جهاز التي تتوقع بلوغها في الربع المقبل. وهناك 36.4 مليون مشترك بشبكة بلس، وتكلف عملية تطور بلايستيشن 5 الكثير لدرجة أنها تتوقع خفض أرباحها التشغيلية في الربع المقبل بنحو 10%.