"قسد" تطلق النار على المتظاهرين بريف دير الزور

sputnik وأضافت الوكالة بـ"خروج مظاهرات في بلدات وقرى البصيرة وماشخ والضمان والنملية وطيب الفال والطيانة، للمطالبة بخروج قوات سوريا الديمقراطية من ريف دير الزور". كما ذكرت مصادر للوكالة السورية أن عناصر من قوات "قسد" اعتدت على مدنيين في قرية الحصان التي شهدت مظاهرات على مدى 3 أيام ضد قوات سوريا الديمقراطية.

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