مشاركة تركية في تمرين "صقر 21" الجوي بالدوحة

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365

تشارك القوات الجوية التركية في تمرين "صقر 21"، الذي تنفذه القوات الجوية الأميرية القطرية بين 23 و30 أبريل/نيسان الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن التمرين تشارك فيه أيضًا قوات أمريكية، وكوادر من وزارة الداخلية وأمن السواحل والقوات البحرية والقوات الخاصة المشتركة بالبلاد. ولفت المصدر أن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم بن شاهين الغانم، أجرى زيارة تفقدية لمجريات التمرين، السبت.

وأجرت الدوحة خلال العامين الماضيين عدة مناورات وتمرينات عسكرية مشتركة مع الدول الحليفة، ومنها تركيا والولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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