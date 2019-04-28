الجيش_الليبي يقصف مواقع الميليشيات جنوب #طرابلس

صحيفة الخليج الالكترونية

قصفت قوات الجيش الليبي، فجر اليوم الأحد، مواقع ميليشيات مسلحة تدعم حكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

وشن سلاح الجو التابع للجيش الليبي غارات جوية عنيفة على معسكرات الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق جنوب طرابلس، وقصف “معسكر القعقاع” بمنطقة الفلاح، الذي تسيطر عليه كتائب من مدينة مصراتة، ويحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة.

ولا يزال القصف متواصلاً، مع سماع دوي انفجارات قوية، كما لا يزال صوت الطيران يسمع بوضوح في عدد من مناطق العاصمة، بينما لم يتضح بعد حجم الأضرار.