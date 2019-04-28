مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

صحيفة الخليج الالكترونية

قال رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل عبدالرحمن فالح محمد الحقباني إنه تم استحداث شريحة خدمات رابعة في البرنامج العام لضيوف الرحمن، أقل سعرا من شرائح (الضيافة) الثلاث السابقة، وقريبة من سعر برنامج منخفض التكلفة (الاقتصادي)، وذلك لتوسيع دائرة مقاعد الحج ذات السعر المناسب للمواطنين والمقيمين مع المحافظة على جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وشدد على أن استحداث الشريحة الرابعة من البرنامج العام (الضيافه) سيسهم في زيادة المقاعد ذات التكلفة المخفضة والمتوسطة، مشيرا إلى أن زيادة المقاعد في هذه الشريحة السعرية الجديدة سيكون على حساب مقاعد الشرايح الأولى والثانية والثالثة، لافتا إلى أن الأسعار تتم دراستها من قبل فريق محايد من جامعة الملك عبدالعزيز.

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وحذر الحقباني من التسجيل في الحج خارج المسار الإلكتروني، أو الانخداع بدعاية الحملات الوهمية خارج منظومة وزارة الحج والعمرة، داعيا الجميع إلى تقديم البلاغات الأمنية عن أي شخص أو وسيط أو كيان يسجل الحجاج خارج المسار الإلكتروني، أو بعيدا عن قائمة الشركات المصرح لها والمعلنة على موقع الوزارة.

وحول التوقيت في فتح باب التسجيل للراغبين في أداء الحج من المواطنين والمقيمين، أوضح الحقباني أن العمل جار هذه الأيام على إعادة تخصيص أبراج منى وبرنامج منخفض التكلفة وتخصيص شرائح الخدمة للشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن الشركات والمؤسسات أنهت الأسبوع الماضي تقديم الضمانات البنكية.

ويتوقع أن يفتح المسار الإلكتروني في 15 رمضان لإعلان البرامج المقدمة وإتاحتها للاطلاع عليها والمقارنة بين تفاصيل الخدمات والأسعار لها ودراسة أيضا المنشآت التي ستقدمها، وحجز البرامج حجزا مبدئيا بإدخال بيانات المستفيدين واختيار البرامج المفضلة وترتيب أولوية التفضيل فيها، ثم يفتح تنفيذ التسجيل المبدئي ليصبح تسجيلا فعليا في غرة شهر ذي القعدة القادم. حسب «عكاظ»