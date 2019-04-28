استدعاء مسوقة إثر إعلان مخالف يتضمن كلمات وإيحاءات خادشة للحياء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس السبت، عن اتخاذها الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي، إثر إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل.

وكانت المسوقة قد نشرت مقطع فيديو إعلاني عن المساج والمنتج عبر برنامج سناب شات تضمن كلمات وإيحاءات خادشة للحياء.