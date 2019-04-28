- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس السبت، عن اتخاذها الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي، إثر إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل.
وكانت المسوقة قد نشرت مقطع فيديو إعلاني عن المساج والمنتج عبر برنامج سناب شات تضمن كلمات وإيحاءات خادشة للحياء.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء مسوقة إثر إعلان مخالف يتضمن كلمات وإيحاءات خادشة للحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.